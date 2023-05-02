«فودة»: منع تأجير أو بيع أي مخيمات سياحية إلا بعد موافقة الجهات المعنية

أصدر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرارا بوقف أي تعامل مع المخيمات، سواء بالبيع أو الإيجار أو المشاركة، إلا بعد إخطار المحافظة وجهاز تنمية سيناء، وذلك بهدف استكمال أعمال تقنين وتوصيل المرافق، إضافة إلى الحفاظ على الأمن القومي.

وكلّف محافظ جنوب سيناء بتكليف اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة بعقد اجتماع مع أصحاب المخيمات، والتنبيه عليهم بعدم اتخاذ أي قرار بشأن المخيمات إلا بعد موافقة الجهات المعنية.

اجتماع مع أصحاب المخيمات

وقال اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، إنه عقد اجتماعا مع أصحاب المخيمات الموجودة على طول ساحل «طابا - نويبع» داخل قاعة الاجتماعات بمجلس مدينة نويبع.

وأضاف، أنه أكد لأصحاب المخيمات وممثلي الملاك عدم القيام ببيع أو تأجير أو مشاركة المخيم دون الرجوع إلى محافظة جنوب سيناء ومجلس المدينة، لعرض الموقف على جهاز تنمية سيناء ودراسة الموقف من كافة النواحي.

وأشار إلى أنه جاري تحديد جهة الولاية التي تتبعها المخيمات، مثل المحافظة وهيئة التنمية السياحية.

100 مخيم و«كامب»

وقال سليمان جمعة، صاحب أحد المخيمات بمنطقة رأس شيطان، إن إجمالي عدد المخيمات الموجودة في منطقة «طابا- نويبع» بطول 60 كيلومتر يبلغ نحو 100 مخيم و«كامب»، تمتد من الترابين والمزينة حتى وادي المحاش وبير صغير.

وأضاف، أن المحافظة تقوم بعملية حصر لتقنين أوضاع عدد من المخيمات، وقدم الشكر إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة الذي وعد خلال اللقاء بتحقيق مطالب أصحاب المخيمات بعد تحديد جهة الولاية لكل مخيم.