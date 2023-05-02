اعترافات المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في حلوان

خضع المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في حلوان لجلسة تحقيق، اعترف خلالها بتفاصيل سرقة الهواتف من المواطنين خلال سيرهم في الشوارع من خلال أسلوب الخطف والهرب سريعا.

كيفية سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين

وكشف المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه طريقة سرقة الهواتف المحمولة قائلا: «بغفل الناس اللي ماشية في الشارع وهي مش مركزة أو سرحانة أو بتتكلم في الموبايل وأخطفه منهم»، موضحاً أنه كرر نفس الطريقة في سرقة الهواتف المحمولة 4 مرات.

وأضاف المتهم خلال جلسة التحقيق أنه كان يسرق الهواتف، ثم يذهب إلى محلات الهواتف المحمولة لبيعها والحصول على مقابل مادي لتلك المسروقات دون أن يعلم أحد من التجار أن الهواتف مسروقة «كنت عاوز فلوس وخلاص، وأنا أصلا معرفش أسعار الموبايلات دي كام».

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية أمس الاثنين القبض على المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في حلوان، وجرى التوصل إلى كل الهواتف المسروقة، واتضح من خلال التحريات أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم بسرقة الهواتف المحمولة في حلوان، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، أنه ينتظر عقوبة قد تصل إلى الحبس في حال إذا لم تقترن السرقة بظروف مشددة، وذلك حسب نص المادتين 317 و318 من قانون العقوبات.