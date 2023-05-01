القبض على المتهمين في واقعة سرقة مبالغ مالية من شركة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من موظفى أمن بإحدى الشركات بنشوب حريق بالشركة محل عملهما، الكائنة بدائرة القسم والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بالشركة ذاتها، بأحد الطوابق تحوي أكثر من 25 مليون جنيه إضافة لعملات أجنبية مختلفة.

تم السيطرة على الحريق وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة «فرد أمن بذات الشركة - مقيم بدائرة القسم»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها، وفي سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية «على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية» بدعوى المبيت بالشركة وأحضر بعض المعدات.

واستخدمها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة وإستولى على مبالغ مالية منهما وقام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وقام بإسقاطها للدور الأرضي (مكان العثور عليها مشتعلة)، كما قام بوضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.

وعقب ذلك سكب كمية من البنزين، أعدها مسبقا، وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء الموجودين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه تفاجأ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضي وصولاً إلى الحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله طالب - مقيم بذات العنوان، تم ضبطه، وبداخلها مبالغ مالية لعملات «محلية – أجنبية»، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.