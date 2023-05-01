حبس 5 أشخاص بتهمة سرقة طن حديد من موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول

قررت جهات التحقيق حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق لسرقتهم طن حديد من داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول ووجهت اليهم تهمة السرقة وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

بداية البلاغ

تعود تفاصيل الحادث لوصول بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول حيال بعض الأشخاص لقيامهم بسرقة طن حديد من أحد المباني.

بالفحص وجمع المعلومات تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة قاموا بسرقة الحديد باستخدام سيارة نقل واعترفوا بتصرفهم في المسروقات بالبيع لأحد تجار الخردة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 فرد خرطوش و6 طلقات من ذات العيار وأقروا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الأجراءات اللازمة ضدهم.

عقوبة المتهمين

أوضح ياسر سيد المحامي بالنقض، أنَّه وفقًا لنص المادة 313 يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكّد المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».