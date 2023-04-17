تعيين بلقيس فتحي سفيرة لمنظمة اليونيسف

أعلنت منظمة اليونيسف تعيين بلقيس فتحي سفيرة لها للمساعدة في نشر الوعي والدفاع عن حقوق الأطفال وضمان سلامتهم.

بلقيس: تعمل للترويج عن أهمية الاستثمار في صحة الأطفال

وتعمل بلقيس من خلال منصبها كسفيرة للمنظمة على الترويج لأهمية الاستثمار في صحة الأطفال وتعليمهم وحمايتهم خاصة الأطفال المهمشين والأكثر ضعفا.

بلقيس كان لها إسهامات كثيرة في المجالات والخدمات الإنسانية فمنذ أن استلمت مهمتها بالمنظمة شاركت في عدة مواقف دولية آخرها كان دعمها لضحايا وجرحى زلزال سوريا وتركيا.

بلقيس فتحي تستعد لتقديم حفلات عيد الفطر المقبل

يذكر أن بلقيس فتحي تستعد لتقديم حفلات عيد الفطر المقبل في دول الخليج خلال الأيام المقبلة؛ إذ تحيي ثالث أيام العيد حفلا غنائيا في الكويت، و24 أبريل حفلا آخر في قطر.