برنامج تدريبي لطلاب الوادي الجديد على استخدام التكنولوجيا ضمن «طور وغير»

أعلن سيد عبد العزيز، عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لتنفيذ برنامج تدريبي للطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة ضمن مبادرة «طور وغير».

تنمية وصقل مهارات طلاب المدارس

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد لـ«الوطن»، إن تنفيذ البرنامج يأتي من منطلق حرص وزارة التربية والتعليم على تنمية وصقل مهارات وقدرات طلاب المدارس على استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيقات الأوفيس، وتنمية المهارات الشخصية، إضافة إلى تأهليهم لسوق العمل، وتعلم البرمجة والأمن السيبراني.

وأوضح «عبدالعزيز»، أن المستهدفين من التدريب هم طلاب الصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي، وفقًا للتعاون المشترك مع إداراة التطوير التكنولوجى بالمديرية.

موعد إطلاق التدريب «أون لاين» بالمدارس

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، إلى أن التدريب يُجرى تنفيذه «أون لاين» لجميع طلاب الإدارات الخمسة بالمحافظة، من خلال المدربين التابعين للمبادرة بعد اجتيازهم التدريب والاختبار، على أن يبدأ التدريب خلال فترة إجازة آخر العام «أون لاين» من أول يونيو حتى نهاية سبتمبر 2023، والتسجيل إلكتروني من من هــنـا.