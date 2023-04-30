تنطلق امتحانات الصف الخامس الابتدائي في المنوفية في السادس من شهر مايو 2023، في 8 مواد، ويبحث الآلاف من أولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة المنوفية، حيث ينطلق بمادة اللغة العربية، وتكون الامتحانات جميعاً من الساعة التاسعة صباحاً في بعض المواد وتبدأ من الحادية عشر في بعض المواد الأخرى.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة المنوفية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة المنوفية، حيث حددت مديرية التربية والتعليم امتحان الصف الخامس عدا مدارس الفصل الواحد، وجاءت كالتالي، اليوم السبت الموافق 6 مايو بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الأحد 7 مايو بمادتي الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الإثنين 8 مايو بمادتي العبوم والمهارات المهنية، والثلاثاء 9 مايو بملدة الرياضيات، والأربعاء 10 مايو في مادة اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة المنوفية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي محافظة المنوفية مدارس الفصل الواحد وجاءت كالتالي، تبدأ من يوم الإثنين 8 مايو بمواد العلوم والدراسات الإجتماعية والخط العربي، والثلاثاء 9 مايو بمواد اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، والأربعاء 10 مايو في مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية.