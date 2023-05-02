توريد 12 طن قمح في مدينة طور سيناء منذ بدء موسم الحصاد

أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، استمرار توريد محصول القمح إلى شونة مطحن «الطارق» بمدينة طور سيناء، مشيراً إلى أن إجمالي الكميات التي جري توريدها بلغت 12 طنا.

وقال وكيل وزارة الزراعة لـ«الوطن»، إن قمح أراضي محافظة جنوب سيناء من أجود أنواع الاراضي على مستوى الجمهورية، لأن الأراضي بكر والطقس يساعد في تحسين جودة المحصول.

مناطق زراعة القمح في جنوب سيناء

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء أن القمح في المحافظة من أجود الأنواع علي مستوي الجمهورية، مشيراً إلى أن زرعته في جنوب سيناء تتركز في مدينتي طور سيناء ورأس سدر، بمساحة 392 فدانا.

درجات نقاوة القمح

وأكد إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، أن الدكتور علي المصيلحي رفع سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه، لتشجيع المزارعين على التوريد للصوامع التابعة لوزارة التموين.

وذكر لـ«الوطن»،أن القمح ذات درجة جودة 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة جودة 22.5 سعر الأردب 1480 جنيها، مشيرا إلى توريد 5 أطنان و261 كيلوجراما في اليوم الأول.