بدء موسم حصاد القمح في جنوب سيناء بإجمالي 650 فداناً

شهد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، الاحتفالية الخاصة ببدء موسم حصاد القمح في مدينة الطور، اليوم الثلاثاء، حيث تبلغ مساحات زراعات القمح في مختلف مراكز المحافظة، حوالي 560 فداناً، تمهيداً لبدء موسم توريد محصول القمح من المزارعين، في وقت لاحق من شهر أبريل المقبل.

وقال السكرتير العام للمحافظة إن جنوب سيناء تتميز بأراضيها الخصبة الصالحة للزراعة، لافتاً إلى أن إجمالي المساحات الزراعية في مختلف مراكز المحافظة حالياً، تبلغ حوالي 36 ألف فدان، بينما الأراضي القابلة للزراعة تبلغ مساحتها أكثر من 365 ألف فدان.

جنوب سيناء تعاني ندرة مياه الري

وأضاف اللواء أيمن الشريف أن محافظة جنوب سيناء تعاني من قلة المياه في بعض المناطق، لذلك تلجأ غالبية المزارع إلى استخدام طرق الري الحديثة في عمليات الزراعة، ومنها طريقة الري بالتنقيط.

ودعا السكرتير العام للمحافظة المواطنين إلى توريد القمح إلى الصوامع الحكومية والشون التابعة لمديريات التموين وفروع البنك الزراعي، خاصةً مع ارتفاع أسعار أردب القمح عند التوريد.

احتفالية بدء موسم حصاد القمح بمدينة الطور

جاء ذلك خلال احتفالية بدء موسم حصاد القمح بمدينة الطور، بحضور فوزي همام، مساعد محافظ جنوب سيناء، والدكتور محرم فؤاد، من مركز بحوث الصحراء.

زراعة 560 فدان قمح في جنوب سيناء

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في جنوب سيناء هذا العام، بلغت نحو 560 فداناً، موزعة على مراكز المحافظة، خاصةً في الطور ورأس سدر، وقال إنه من المتوقع ارتفاع مساحات زراعات القمح العام القادم إلى ما يقرب من 2000 فدان، مما يساعد محافظة جنوب سيناء على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وإمداد المحافظات الأخرى بفائض الإنتاج.

وتابع أن محافظة جنوب سيناء هي أول المحافظات على مستوى الجمهورية التي يبدأ فيها موسم حصاد القمح، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تبلغ إنتاجية الفدان حوالي 22 إردباً، كما أن القمح المزروع من أجود الأنواع «جيزة 171»، وهو من الأصناف ذات الإنتاجية المرتفعة وعالية الجودة.

وقال وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن مركز بحوث الصحراء في جنوب سيناء ووزارة الزراعة نجحا في تجربة إنتاج القمح بجنوب سيناء، وهو إنجاز كبير، يفتح المجال أمام زراعة المزيد من المحاصيل الحقلية في جنوب سيناء.