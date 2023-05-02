جامعة أسيوط تنظم ندوة حول زواج القاصرات والعنف الأسري والمجتمعي

تنظم وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية في جامعة أسيوطالندوة التوعوية التثقيفية الأولى بعنوان «زواج القاصرات والعنف الأسري والمجتمعي: الأسباب والآثار والحلول المقترحة»، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي البيطار مدير الوحدة.

زواج القاصرات والعنف الأسري

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إن الندوة التوعوية التثقيفية الأولى بعنوان «زواج القاصرات والعنف الأسري والمجتمعي: الأسباب والآثار والحلول المقترحة»، تقام يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بقاعة المناقشات 2 بالمبنى الإداري.

رصد ودراسة المشكلات المجتمعية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن جامعة أسيوط تحرص على المساهمة في نشر الوعي المجتمعي، بما يسهم في تنمية وتطوير المجتمع، ويأتي في اطار ذلك جهود وحدة رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، التي تعمل على تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة نحو مستقبل أفضل للمصريين حيث تسعى الوحدة إلى طرح حلول للمشكلات التي تواجه الجامعة والمحافظة بجوانبها المختلفة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية.