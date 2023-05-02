رحمة سامح أول طالبة تعمل «نجارة» في أسيوط: «مافيش شغل للرجالة بس»

تحدت العادات والتقاليد في قريتها، من أجل تحقيق أحلامها، حيث عشقت رحمة سامح مصطفى، الطالبة بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية في جامعة أسيوط، مجال التصميم والزخرفة على الأخشاب، لذا واجهت المصاعب وخاطبت عقول أسرتها الذين يرون أن مهنة النجارة خاصة بالرجل فقط، لتصبح أول «نجارة» في محافظتها.

مشاهدة فيديوهات اليوتيوب

الطالبة رحمة تمكنت من تعلم مهنة النجارة عبر مقاطع اليوتيوب، إذ خصصت أوقاتا للتدريب حتى أصبحت ناجحة في مجالها، وتصميم الأشكال المختلفة في أعمال النجارة، بحسب حديثها لـ«الوطن».

ورشة عمل مجانية

وعن التدريب وورش العمل التي كانت تحضرها الفتاة، قالت رحمة: «التحقت بالمكان التي تعلمت منه عبر اليوتيوب، إذ شاركت في إعلان الورشة المجانية المقدم منه لمدة 3 أيام في أحد الورش وبعدها استكملت في هذا المجال».

وأضافت أنها عرفت متطلبات المهنة، والدقة في العمل والحسابات التركيز خلال العمل لأن المعدات لم تكن سهلة وكلها حادة، موضحة أن يومها بيدأ من خلال استلام الأوردر المطلوب، ومن ثم الاطلاع على التصميم وبعدها تأتي مرحلة تقطيع الخشب وإعداد الحسابات حتي يخرج المنتج بشكله النهائي، وبعد مرحلة التقطيع يجمع الخشب وبعدها ندخل في مرحلة الدهانات او الصبغة حسب احتياجات الزبون تليها عملية المراجعة والفنش حتى تسليم المنتج لصاحبه.

تسويق السوشيال ميديا

وعن تسويق المنتجات الخاصة بها، قالت الطالبة إنها تعرض منتجاتها للبيع عن طريق السوشيال ميديا، فهناك تصميمات يطلبها الزبون تنفذ على الفور، ويجرى توصيلها حتى باب المنزل، مضيفة «ثقتي في نفسي سبب نجاحي، ومافيش شغل للرجالة فقط».