«الرعاية الصحية» تكشف خطوات إجراء فحوصات المقبلين على الزواج

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، من خلال منشآتها الصحية بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح البيان، أنّ الهيئة تشارك من خلال 31 منشأة صحية تابعة لها بمحافظات التأمين الصحي الشامل الأربع «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء»، لإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.

وكشفت الهيئة عن الوحدات ومراكز طب الأسرة التي تم تخصيصها لإجراء الفحوصات للمقبلين على الزواج بالمحافظات، والتي ضمت 4 منشآت لطب الأسرة بمحافظة بورسعيد وهي «شرق النوادي، والحي الإماراتي، والعرب، وبورفؤاد 2»، وجرى تخصيص مراكز طب أسرة «المحسمة القديمة، والتل الكبير، والقنطرة غرب، والقنطرة شرق، ونفيشة، والمستقبل، وفايد»، ووحدة طب أسرة «الكيلو 2» بواقع 8 منشآت بمحافظة الإسماعيلية.

وفي محافظة الأقصر، جرى تحديد مركزي طب أسرة «الطود، الدير»، إضافة إلى 7 وحدات لطب الأسرة وهي «الشيخ موسى، والزناقطة، وحي القرية، والحبيل، وأرمنت الوابورات، وأصفون، والبعيرات»، كما جرى تخصيص 10 منشآت طبية بمحافظة جنوب سيناء شملت وحدات طب أسرة «العرايشية، والجبيل، وأبوصويرة، والإسباعية»، إضافة إلى مراكز طب أسرة «المنشية، والرويسات، ورأس سدر، ودهب، وأبو زنيمة، والمزينة».

مبادرة الرئيس لفحص المقلبن على الزواج

وأشار بيان الهيئة إلى إجمالي المفحوصين ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، خلال 60 يوما منذ انطلاق المبادرة بالمحافظات الأربع، حيث تخطى عدد المفحوصين 7100 شاب وفتاة، بواقع 11 فحصا طبيا لكل زائر لمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

وتابع بيان الهيئة، أنّه خلال المبادرة جرى إجراء حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض غير السارية كـ«السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة»، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية «فيروس بي، وفيروس سي، وفيروس نقص المناعة المكتسب»، إضافة إلى إجراء تحاليل «فصيلة الدم، وعامل ريسس Rh، وهيموجلوبين»، وتحاليل أمراض وراثية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، بينما يتم توعية الطرفين المقبلين على الزواج بسبل الوقاية وعوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى حدوث الإصابة بأي من الأمراض السالف ذكرها

خطوات إجراء الفحوصات للمقبلين على الزواج

وخلال فعاليات «مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج»، والتي انطلقت تحت مظلة المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، يتم رفع الوعي الصحي للمقبلين على الزواج تحت شعار «نطمن على صحتنا.. قبل ما نبني أسرتنا»، فيما تقدم خدمات التثقيف والتوعية الصحية والمشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، إضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلا عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

وتأتي مشاركة هيئة الرعاية الصحية في المبادرة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بـ«فحص المقبلين على الزواج من الجنسين للتأكد من خلوهما من الأمراض حرصًا على صحة وحياة كل منهما، أو صحة نسلهما وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص»، حيث يُعد الفحص الطبي ضرورة قبل الزواح لأنه يهدف لحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، إضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين.

يذكر أنّ الفحوصات تتم في إطار من الخصوصية والسرية التامة مع الزائرين، من خلال جلسة مشورة قبل عمل الفحوصات لتوفير المعلومات الخاصة عن الفحوصات ودلالات النتائج الخاصة بها، بهدف التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية وغير السارية، كما يتم تسليم النتائج وشرحها للزائر من خلال جلسة مشورة بعد الفحوصات والتي يتم فيها توفير المعلومات الخاصة بالمتابعة والإحالة لتلقي العلاج في حالة تبين الإصابة بأحد الأمراض التي تم الكشف عنها.

فيما تبدأ رحلة الزائر داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية ضمن فعاليات المبادرة، بالتوجه إلى مكتب الاستقبال ثم غرفة المشورة للتوعية بأهمية الفحص للمقبلين على الزواج من كلا الطرفين، ثم قياس العلامات الحيوية واختبار «الكاشف الثلاثي الفيروسي» المفحوصين، ثم الاختبارات المعملية وأخذ العينات، مرورًا بالفحص الظاهري بعد الاطلاع على نتيجة الكاشف الثلاثي الفيروسي وانتهاء الفحص وصولًا إلى استلام نتيجة الفحص في غضون 7 أيام من تاريخ الفحص، مؤكدًا تقديم سبل الدعم الطبي والنفسي لمن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.