ضبط 6 عناصر إجرامية متهمين بالاتجار في المخدرات بالإسماعيلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من دوائر «قسمي شرطة ثان وثالث الإسماعيلية- مركز شرطة أبو صوير»، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

- ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الغربية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

- ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة الغربية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

- ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– هاتفى محمول).

بمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والترويج والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (112,000 جنيه تقريبًا).