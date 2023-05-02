إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بـ3 مراكز بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متنوعة في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بمراكز كفر الشيخ، والرياض، وسيدي سالم، ونُقل المصابون بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحوادث في كفر الشيخ

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وصول مصابين في حوادث متفرقة بمراكز كفر الشيخ، والرياض، وسيدي سالم.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة «م.ع»، 23 سنة، و«م.ش»، 20 سنة، بجروح وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية بطريق «الورق - سيدي سالم»، كما أُصيب «ع.ا.إ»، 42 سنة، و«ر.ع»، 42 سنة، من قرية متبول، بقطع في اليد بسبب حادث ماكينة طحين.

وأُصيب «م.ج»، 30 سنة، في حادث سيارة بالرياض، و«م.م»، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة خلال حادث انقلاب دراجة نارية بقرية الخادمية، التابعة لمركز كفر الشيخ.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.