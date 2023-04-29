إصابة 20 شخصا في 8 حوادث متفرقة بالمنيا خلال 24 ساعة

أصيب 20 شخصًا بينهم سيدات، إثر وقوع 8 حوادث طرق في أماكن متفرقة بمحافظة المنيا، خلال 24 ساعة، وجميعها وقعت بسبب السرعة.

انقلاب 3 دراجات بخارية في حوادث متفرقة

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا بانقلاب دراجة بخارية أمام قرية منسافيس على طريق الصعيد الزراعي السريع في مركز أبو قرقاص، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة شخصين هما: أحمد علي أحمد 29 عامًا، مقيم بحي أبو هلال بمدينة المنيا، هاني حجاج يوسف 28 عامًا، مقيم بقرية ماقوسة.

كما انقلبت دراجة بخارية على الطريق الزراعي السريع أمام مدينة بني مزار، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة حسن ربيع محمد 19 عامًا، طالب مقيم بمدينة بني مزار.

كما انقلبت دراجة بخارية على الطريق الزراعي السريع أمام عزبة أبو سويلم، التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، بسبب السرعة، ما أدى لإصابة كلا من: حسام حسن حمدي 22 عامًا، محمود خضر 25 عامًا.

انقلاب 4 سيارات ملاكي بسبب السرعة

وانقلبت سيارة ملاكي أمام كوبري مدينة بني مزار، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة أحمد إبراهيم فؤاد 15 عامًا، طالب، مقيم بمدينة بني مزار.

كما انقلبت سيارة ملاكي بطريق البويطي، المتفرع من الصحراوي الغربي أمام الوحدة المحلية بصندفا، ما نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار، وجرى نقلهم إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، انقلبت سيارة ملاكي على الطريق الزراعي السريع، أمام قرية البرجاية في مركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كلا من: محمد أحمد 30 عامًا، مهندس، كيرلس كمال 30 عامًا، مهندس، ويقيمان بمدينة المنيا.

وفي السياق ذاته، انقلبت سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص، ما أدى لإصابة 3 أشخاص هم: رأفت محمد 77 عامًا، بالمعاش، عز حامد 40 عامًا، ونجله أدهم 10 سنوات، ويقيمون في حلوان بمحافظة القاهرة.

وأصيبت 4 سيدات، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل جنوب محور سمالوط، إذ اصطدمت الملاكي بالنصف نقل من الخلف بسبب السرعة.

ونقلت سيارات الإسعاف، جميع المصابين في الحوادث الـ8 إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، وجرى التحفظ علي السيارات المتسببة في تلك الحوادث تحت تصرف النيابة العامة.