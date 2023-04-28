إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب 3 سيارات ملاكي في حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، إثر انقلاب 3 سيارات ملاكي في حوادث متفرقة بطرق البويطي المتفرع من الصحراوي الغربي، والزراعي السريع، والصحراوي الشرقي في محافظة المنيا.

انقلاب ملاكي بطريق البويطي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق البويطي، المتفرع من الصحراوي الغربي أمام الوحدة المحلية لقرية صندفا، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: فاروق أحمد فاروق 21 عاما، أحمد محمد 40 عاما، محمد أحمد 38 عاما، حسن أحمد 48 عاما، شقيقه رمضان 40 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز بني مزار، وتم تقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وجروح واشتباه كسور وارتجاج.

انقلاب سيارة أمام قرية البرجاية

كما تلقي مدير الأمن، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية البرجاية في مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من محمد أحمد 30 عاما، مهندس، كيرلس كمال 30 عاما، مهندس، ويقيمان بمدينة المنيا، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي «الجيش»، بالقرب من قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص هم رأفت محمد 77 عاما، بالمعاش، عز حامد 40 عاما، ونجله أدهم 10 سنوات، ويقيمون في حلوان بمحافظة القاهرة وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.