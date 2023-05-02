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طائرة مغربية تغادر جدة على متنها 126 شخصا قادمين من السودان

كتب:

أ ش أ
12:25 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
السودان

السودان

غادرت طائرة إجلاء تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة، متجهة إلى الرباط، حيث تحمل على متنها 126 شخصا تم إجلاؤهم من السودان.

وذكرت قناة «الإخبارية» السعودية، اليوم الثلاثاء، أن القنصل المغربي في جدة استقبل مواطني بلاده فور وصولهم إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية، وتم نقلهم عبر طائرات تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية إلى بلادهم.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان.

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