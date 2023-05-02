إزالة 19 تعديا على أراض زراعية وأملاك الدولة بمركزي ديروط وساحل سليم

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة 21 للإزالات، والتي بدأت السبت الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

حملات مكبرة

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت، بالتنسيق مع مديرية الأمن، حملة مكبرة على عدد من مراكز المحافظة، ما أسفر عن تنفيذ إزالات لـ19 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركزي ديروط وساحل سليم، على مساحة 1395 مترمربعا.

خطة زمنية لإزالة التعديات

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مشددًا على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجدداً على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذى تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة.