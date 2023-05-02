محافظ أسيوط يتابع توافر السلع الغذائية في فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة

أجرى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولة مفاجئة، لمتابعة سير العمل بفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة بمركز ساحل سليم، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وأسعارها، وكذلك توافر مخزون من السلع التموينية لتوزيعها على البدالين التموينين وفروع مشروع «جمعيتي».

توافر السلع الغذائية

وتفقد محافظ أسيوط أقسام فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمركز ساحل سليم وتابع توافر السلع التموينة من الزيت والسكر والأرز والأجبان والشاي بكميات كبيرة، لسد احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط، خلال الجولة، أهمية توفير جميع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين، مع ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة للتخفيف عنهم، لافتًا إلى التنسيق مع التموين لتوفير كافة السلع الغذائية بمعارض ومنافذ البيع التي تم إقامتها بقرى ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة مراعاة للظروف المعيشية والأسرية للمواطنين.

افتتاح معارض جديدة

وأكد اللواء عصام سعد، أنه يجرى تنظيم وافتتاح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بجميع قرى ومراكز المحافظة وبالمدن الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين.