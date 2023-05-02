عضو بالحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية توضح خطة العمل خلال الفترة المقبلة

قال محمد فايز فرحات، عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، إننا سنشهد غدا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والهدف الرئيسي منها إعلان تدشين الجلسات الفعلية للحوار الوطني، لأن هناك العديد من القضايا التي ستناقش في المحاور الرئيسية الثلاث، وهي «الاجتماعي والسياسي والاقتصادي».

شكل الجلسة الافتتاحية

وكشف خلال تصريحات لـ«الوطن» عن الشكل المتوقع للجلسة الافتتاحية غدا، قائلا: «من المتوقع أن تشهد الجلسة الافتتاحية غدا كلمات افتتاحية من مختلف التيارات والجهات المشاركة في الحوار الوطني، بالإضافة إلى كلمة رئيسية من ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، وبالتأكيد يعرض فيها استعراض الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية».

جدية الحوار الوطني

وأوضح عضو مجلس الأمناء أن جلسة غدا للتأكيد على بدء الجلسات النقاشية للمناقشة، وهي بمثابة تأكيد على جدية الحوار الوطني، مؤكدا أن الجلسة الافتتاحية ليست جزءا من جلسات نقاش اللجان ولكنها تمهد الطريق وتستوضح خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان عن شكل الجلسات وأنها ستكون بالتوازي، ويكون لكل محور يوم معين، بالإضافة إلى انتهاء مجلس الأمناء من الاستعدادات الخاصة بالجلسات.