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عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: اللجان ستعقد 12 جلسة أسبوعيا

كتب:

عمرو صالح
08:25 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
طلعت عبد القوي

طلعت عبد القوي

كشف النائب طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، عن آلية عمل الجلسات الفعلية للحوار الوطني المنتظر انطلاق أولى جلساته الأسبوع المقبل، وقال إن عدد جلسات لجان الحوار ستكون بمعدل 12 جلسة أسبوعيا.

جلسات الحوار الوطني 

وأوضح «عبد القوي» لـ «الوطن»، على هامش اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني مساء اليوم بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمدينة الشيخ زايد، أن جلسات الحوار ستكون على مدار أربعة أيام أسبوعيا أي بمعدل 3 جلسات خلال اليوم الواحد، لتقوم كل لجنة بمناقشة المقترحات المقدمة تجاه الملف المعنية به.

وأضاف أن المحور الاقتصادي يستحوذ على النصيب الأكبر من الجدل كونه يتعلق بالجانب المعيشي للمواطن بشكل قريب.

الحوار الوطني والجمهورية الجديدة 

واختتم عضو مجلس أمناء الحوار الوطني معربا عن تفاؤله بجلسات الحوار الوطني: «الحوار الوطني سيكون الحوار الأم بالجمهورية الجديدة».

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