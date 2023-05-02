«الإصلاح والتنمية» يشارك في الحوار الوطني: «بداية طريق لتلاقي الأفكار»

أعلن حزب الإصلاح والتنمية، مشاركته في الحوار الوطني، وذلك بعد الخطوات الأخيرة في المشهد السياسي واستجابة الدولة لغالبية مطالب الإفراجات المتتالية وقرارات العفو الرئاسي والعودة الآمنة لبعض الشخصيات.

حاجة الحياة السياسية للحوار الوطني

وذكر حزب الإصلاح والتنمية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه في هذا التوقيت من عمر الوطن والذي تبدو فيه حاجة مصر الملحة للتواصل والاستماع للجميع واتخاذ مزيد من الإصلاحات الضرورية والعاجلة في مختلف المحاور التي يتناولها الحوار الوطني خاصة في شأن الحريات العامة والصحفية والإعلامية والإصلاح السياسي وقانون الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وبناء دولة المؤسسات في إطار تعزيز العدالة وسيادة القانون والفصل والتوازن بين السلطات، وتهيئة مناخ ديمقراطي حقيقي نستطيع من خلاله إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بحيادية ونزاهة وشفافية.

وأبدى محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، تحفظه على فكرة استبعاد قضايا بعينها من الحوار الوطني رغم أهميتها لجموع الشعب والمهتمين بقضايا الرأي العام المحلى والدولي.

وقال «السادات»: «يظل مبدأ الحوار الوطني في النهاية هو بداية الطريق نحو تلاقى الأفكار ومعالجة القضايا والأزمات كما أن وأد فكرة الحوار دون الاستفادة، منها خطأ سياسي كبير في ظل وجود توجه ورغبة قوية من القيادة السياسية لدعم هذا الحوار ونجاحه وتحقيق أهدافه».

عفو شامل

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه يتطلع إلى عفو عام يشمل الشباب والشابات وكبار السن والمرضى، ممن قضوا فترة الحبس الاحتياطي أو تم الحكم عليهم في قضايا رأى وتعبير وتظاهر سلمي.

ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني إلى التوصية لرئيس الجمهورية للتوجيه بتشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة الخارجية والعدل والنيابة العامة والأجهزة المعنية؛ لبحث وإنهاء جميع حالات المنع من السفر، والعودة الآمنة للمصريين بالخارج وتجديد أوراقهم الثبوتية من جوازات سفر وبطاقات رقم قومي وغيرها وعودتهم لبلادهم آمنين.