محمد رزق: مجلس أمناء الحوار الوطني يدشن مرحلة جديدة في بناء الجمهورية الجديدة

أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن استمرار مجلس أمناء الحوار في استكمال الإعدادات والتجهيزات لبدء الحوار كما هو مقترح تمهيدًا انطلاقه يوم 3 مايو المقبل، يؤكد جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من منطلق الحرص على مشاركة جميع طوائف وفئات المجتمع في مناقشة قضايا الوطن ومواجهة التحديات في ظل الجمهورية الجديدة.

حزب مستقبل وطن

وأضاف «رزق»، أن الاستعدادات الجارية من مجلس أمناء الحوار الوطني تعد تدشينا لمرحلة جديدة في بناء الوطن، تقوم على التشاركية والانفتاح على كافة الآراء، من خلال منصة مهمة تستدعي جميع القضايا بمختلف المجالات على مائدة واحدة تتسع للجميع، لبلورة الرؤى البناءة بمشاركة كافة الأطياف بالمجتمع وتيارات سياسية وفكرية متنوعة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن حالة الحراك الذي تشهده مصر على خلفية الحوار الوطني يرد على جميع المغرضين والمشككين في نجاح الدولة المصرية وتقدمها في جميع القطاعات، ويؤكد أن حل أى مشكلات وأزمات يكون بالعمل والإرادة.

الحوار الوطني

وأكد أن الحوار الوطني جاءت لمد جسور التواصل وفتح الآفاق للمشاركة الوطنية الفعالة، والاستماع إلى رؤى المواطنين حول القضايا المختلفة، مشيدًا بحالة التعاون والتكامل المثمر بين مؤسسات الدولة وكافة القوى السياسية من أجل إنجاح هذا الحوار.