الحكومة تنفي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بداية من يونيو المقبل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بداية من الشهر المقبل، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت عدم صدور أي قرار بهذا الشأن.

سعر رغيف الخبز المدعم

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه جرى نفي الشائعة أكثر من مرة، ولوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مؤكدةً عدم صدور أي قرارات بهذا الشأن، كما شددت على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية.

حملات دورية للرقابة على المخابز

ولفتت وزارة التموين بحسب البيان، إلى أنّه يتم شنّ حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لمعايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

وفي سياق متصل، جرى تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم بقيمة 5 قروش، رغم زيادة التكلفة الإنتاجية، كما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من بطاقات التموين على مستوى الجمهورية نحو 64 مليون فرد، بتكلفة 36 مليار جنيه سنويا، بما يعادل 3 مليارات جنيه شهريا، فيما بلغت تكلفة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه أو 200 أو 300 جنيه، نحو 900 مليون جنيه شهريا، والممتد صرفها من سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023.

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