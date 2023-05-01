«التموين»: أعمال توريد القمح في محافظات مصر تسير بشكل جيد

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، وعضو اللجنة العليا لتسويق الأقماح على مستوى الجمهورية، أن موسم توريد القمح في محافظات مصر ممتد حتى نهاية شهر يوليو.

توريد القمح في محافظات مصر

وقال «حبيب» لـ«الوطن»، إن عملية توريد القمح في محافظات مصر تسير بشكل جيد للغاية، وذلك في الشون والهناجر المخصصة لاستقبال محصول القمح، موضحا أن خطوات استلام القمح تبدأ من عمليات الفرز واختبارات النقاوة للمحصول، ثم الوزن، يليها رفع المحصول المستلم من المزارعين داخل الشون وحصول المزارعين على إيصال التسليم الخاص بالكمية الموردة.

المساحات المزروعة بالقمح

وأضاف أن توريد القمح في محافظات مصر هذا العام تسير بشكل جيد، وتم زراعة نحو 3 ملايين و600 ألف فدان قمح بمحافظات الوجهين القبلي والبحري، وسط إنتاجية تصل ما بين 15 حتى 20 أردب قمح من أجود أصناف القمح المحلية المنتجة من خير أراضينا السمراء.