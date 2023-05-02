غلق محطة مترو جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أنه في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، سيتم غلق محطة مترو جامعة القاهرة بالخط الثاني للمترو؛ وذلك لاستكمال تنفيذ أعمال كوبري أعلى مبنى محطة مترو جامعة القاهرة، وذلك يومي الخميس والجمعة 4 و5 مايو 2023، على أن يتم غلق المحطة بالكامل بنهاية مواعيد التشغيل يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 ولمدة 48 ساعة، وإعادة تشغيلها بشكل طبيعي صباح يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد

وأكدت الهيئة، أن الخط الثاني سيعمل بالكامل كالمعتاد من محطة شبرا الخيمة وحتى محطة المنيب، مع عدم توقف القطارات بمحطة جامعة القاهرة خلال تلك الفترة.

تكثيف كافة الأعمال

وأكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن العمل سيجري على قدم وساق خلال المدة المشار إليها لعودة حركة القطارات بمحطة مترو جامعة القاهرة إلى طبيعتها، كما يتم تكثيف كافة الأعمال لانتهاء أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو لتكون في استقبال الركاب بنهاية العام الحالي.