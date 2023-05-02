متوسط تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد.. وتعليمات مهمة للركاب

حددت هيئة السكك الحديدية، متوسط تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد للوجهين البحري والقبلي، والذي يصل إلى 90 دقيقة، نظراً للأعمال التي تتم في المشروعات الحديثة من إنشاء كباري وأنفاق وتطوير مزلقانات السكة الحديد، لافتة إلى أنه يجري حاليًا العمل على تحويل المزلقانات لكباري علوية لتيسير حركة المواطنين وتقليل الوقت والجهد.

متوسط تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، متوسط تأخيرات القطارات على خطوط السكة الحديد، وفق ما أعلنت عنه الهيئة في تقرير لها:

-خط القاهرة الإسكندرية: 30 دقيقة.

-خط القاهرة أسيوط: 60 دقيقة.

-خط أسيوط أسوان: 60 دقيقة.

-خط بنها بورسعيد: 90 دقيقة.

-خط طنطا المنصورة دمياط: 45 دقيقة.

-خط قليوب وشبين القناطر والزقايق والمنصورة: 45 دقيقة.

تعليمات مهمة من السكة الحديد

وفي سياق متصل، شددت هيئة السكك الحديدية، على استخدام الكباري والأنفاق للتنقل بين الأرصفة وعدم عبور السكة الحديد لعدم التعرض للخطر، وضرورة السير في الطريق الشرعي وعبور السكة من المنافذ المخصصة للعبور لضمان السلامة والأمان للمركبات، فضلاً عن عدم استخدام المعابر غير الشرعية حتى لا تتعرض حياة الإنسان للخطر، مؤكدة على ضرورة اختيار المسار القانوني للسير حتى لا تكون النتائج سلبية.

تعديل تركيب قطار رقم 810

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنه اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو الجاري يتم تعديل تركيب قطار رقم 810 سياحي «بيلا / القاهرة» بنفس التركيب الوارد به قطار رقم 809 من القاهرة وبنفس جدوله الحالي.