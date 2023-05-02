تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه في عابدين لـ20 يونيو.. «قطع جسده بالصاروخ»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بقتل صديقه وتقطيع جثته باستخدام صاروخ كهربائي، بسبب خلافات بينهما لـ20 يونيو.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عامل»، بقتل صديقه المجني عليه وتقطيع جثته مستخدمًا في ذلك صاروخ كهربائي بسبب خلافات فيما بينهما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عابدين، يفيد بورود بلاغ من قبل «سائق، مقيم بدائرة القسم» بتغيب شقيقه، واعتياده ترك مسكنهما والغياب لفترات.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين وجود شبهة جنائية فى واقعة تغيب المذكور، كما تبين تردده على أحد أصدقائه، مقيم بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات وباستهداف الشقة محل سكن الأخير أمكن ضبطه وتبين وجود آثار دماء بجدران الشقة، وبمواجهته اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه والمجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما خلال تواجد المجني عليه بصحبته.

وعلى إثر ذلك تعدى عليه بالضرب وطعنه باستخدام سكين حتى فارق الحياة، ثم قطع جثمانه باستخدام صاروخ كهربائي، وتخلص من أطرافه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بينما أخفى باقى الجثمان بشقة أحد أقاربه بذات العقار لحين التخلص منها.

وبإرشاده ضبط باقى الجثمان بالشقة المشار إليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.