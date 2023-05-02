محافظ أسيوط: تلافي ملاحظات محطة رفع صرف نزلة الملك تمهيدا لتسليمها

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة رفع صرف صحي نزلة الملك بمركز ساحل سليم، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

محطة رفع نزلة الملك

وتفقد المحافظ ومرافقوه محطة رفع صرف صحي نزلة الملك، والتي تخدم مدينة ساحل سليم وقرية نزلة الملك بطاقة تصميمية 300 لتر/ثانية، بإجمالي أطوال شبكات إنحدار 21 كم وخط طرد قطر 700 مم بطول 16 كم لتخدم 60 ألف نسمة، وجارى الانتهاء منه وتلافي الملاحظات، تمهيدًا للاستلام الابتدائي، بعد أن وعدت الشركة المنفذة بالانتهاء من ملاحظات محطة الرفع وخط الطرد و50% من شبكة الإنحدار خلال 15 يوماً.

تلافي جميع الملاحظات

والتقى محافظ أسيوط رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من المسؤولين، وتم خلال اللقاء الاتفاق على أن تقوم الشركة المنفذة بتلافي جميع الملاحظات بالمحطة وشبكة الإنحدار وخط الطرد و50% من شبكات الانحدار خلال 15 يوماً، على أن يتم استكمال باقي الأعمال خلال شهر ليتم تسليم المشروع وتشغيله بكامل طاقته.