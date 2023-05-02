القوات المسلحة تستقبل عددا من أبنائها الرياضين الحاصلين على بطولات عالمية

استقبلت القوات المسلحة الأبطال الرياضيين المشاركين في بطولتي كأس العالم للخماسي الحديث والجائزة الكبرى لألعاب القوى، ضمن قوام المنتخب المصري من أبناء المؤسسة العسكرية الرياضة فور عودتهم إلى أرض الوطن، حيث كان في استقبالهم وفد من جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك عقب مشاركتهم الناجحة في البطولتين التي جرت فعالياتهما على مدار عدة أيام بدولتى المجر وبتسوانا.

حيث نجح اللاعب مهند طارق شعبان في حصد الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للخماسى الحديث التى أقيمت بدولة المجر وتنافست خلالها (17) دولة.

كما نجحت اللاعبة بسنت حميدة في حصد الميدالية الفضية في سباق (100) متر، بالإضافة إلى حصدها الميدالية البرونزية في سباق (200) متر ببطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى التى جرت فعالياتها بدولة بتسوانا بمشاركة (75) لاعب ولاعبة على مستوى العالم.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصري خفاقًا بمختلف المحافل الرياضية العالمية والدولية.