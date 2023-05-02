الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي (أمان-2)

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي التخصصي لإدارة الإشارة (أمان-2)، والذي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريب الاستراتيجي التعبوي لهيئات وإدارات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ ح بكر محمد البيومي مدير إدارة الإشارة، كلمة أكد خلالها على الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير كافة الإمكانيات لإدارة الإشارة لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكل كفاءه واقتدار.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة الاستراتيجية التعبوية وعرض التقارير من مختلف المستويات، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال إدارة الإشارة، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالتحديث والتطوير للنظم والمعدات الإشارية داخل القوات المسلحة لمواكبة التقدم المستمر فى مجال تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من القادة المشاركين بالمشروع في أسلوب إداراتهم للمواقف الطارئة، وأشاد بالقرارات المتخذة من القادة على كافة المستويات، مشيرًا إلى أهمية المحافظة على أعلى درجات الجاهزية للمنظومة الإشارية بالقوات المسلحة لتكون قادرة على تنفيذ كافة مهامها.