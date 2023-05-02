في الذكرى الـ40.. «Star War» يحقق 5 ملايين دولار خلال 3 أيام بالسينمات

ارتفعت إيرادات فيلم «Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi» لتصل لـ 5.1 مليون دولار خلال 3 أيام في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد إعادة عرض الفيلم في السينمات بمناسبة الذكرى الـ 40 على طرحه للمرة الأولى في عام 1983.

ونجح «Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi» في تحقيق 1.8 مليون دولار في أول أيامه بالسينمات، وهي نفس الإيرادات التي حققها في اليوم الثاني، ولكن شهد اليوم الثالث تراجعا نسبيا بنسبة 18%، حيث حقق الفيلم 1.4 مليون دولار، وذلك وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

إيرادات الفيلم تصل لـ 475 مليون دولار

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يعاد فيها طرح الفيلم في السينمات بعد عرضه الأول في 1983، حيث أعيد عرضه في 1985 وحقق 11 مليون دولار، وفي عام 1997 وحقق وقتها 89 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم على مدار تاريخه لـ 475 مليون دولار.