إيرادات فيلم Evil Dead Rise تتجاوز الـ42 مليون دولار خلال يومين

كسرت إيرادات فيلم Evil Dead Rise حاجز الـ42 مليون دولار خلال 4 أيام في دور العرض السينمائي، وحقق الفيلم في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية 24 مليون دولار، أما إيرادات السوق الخارجي وصلت لـ 17.9 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

ووصلت إيرادات فيلم Evil Dead Rise في أول أيامه بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة لـ 10.3 مليون دولار، بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 21% في اليوم الثاني لتصل لـ 8 ملايين دولار، وارتفعت نسبة التراجع لـ 26 % مع اليوم الثالث حيث لم تتجاوز الإيرادات اليومية للفيلم حاجز الـ 6 مليون دولار.

إيرادات فيلم Evil Dead Rise الأعلى في المكسيك

ونجحت إيرادات فيلم Evil Dead Rise في تغطية ميزانتيه التى تقدر بـ 19 مليون دولار، وكانت أكبر الأسواق الخارجية للفيلم هي المكسيك (1.9 مليون دولار) والمملكة المتحدة (1.8 مليون دولار) والبرازيل (1.5 مليون دولار) وفرنسا والهند (1.3 مليون دولار لكل منهما).

إيرادات فيلم Evil Dead Rise في المركز الثاني بعد «The Super Mario Bros. Movie»

وحجزت إيرادات فيلم Evil Dead Rise المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر الأمريكي، وذلك بعد فيلم الرسوم المتحركة «The Super Mario Bros. Movie» الذي حقق إيرادات يومية تبلغ 19.6 مليون دولار، بينما وصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال رحلته في شباك التذاكر لـ 875 مليون دولار خلال 3 أسابيع في السينمات.