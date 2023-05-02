«الشعب الديمقراطي»: قدمنا اقتراحات للحوار الوطني تغير وجه الوطن

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذ وعده الذي قطعه في إفطار الأسرة المصرية منذ عام، وهو عقد الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن إعداد الحوار الوطني استغرق نحو عام، وهذه مدة «معقولة» كون الموضوعات التي يناقشها تندرج تحت 3 محاور، وهي «السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، وتشمل كل تفاصيل الدولة المصرية.

بناء جديد لجمهورية جديدة

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن المحاور الثلاثة وما يتفرع عنها من موضوعات ستستغرق أعمال اللجان الخاصة بالحوار الوطني، والتي ستضم كل الخبراء وتستوعب كل الرؤى والأفكار، متابعا: «قدمنا كتحالف أحزاب سياسية مكون من 42 حزبا، رؤى واقتراحات تغير وجه الوطن، وبالفعل هو بناء جديد لجمهورية جديدة».

أبرز اقتراحات تحالف الأحزاب

وتابع: «نحن الآن بالفعل في إطار هيئة أو جمعية تأسيسية جديدة لبناء الجمهورية الجديدة، قدمنا اقتراحات تشمل كل مناحي الحياة فعلى سبيل المثال وليس الحصر: تم تقديم اقتراحات بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وأخر المتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن اقتراحات لتعديل نظام الأجور إذ لابد أن يكون متابعًا ومواكباً للعالم أجمع «أي بالساعة، فما المانع أن يكون الأجر بالساعة؟»، وهناك اقتراحات حول إعادة التقسيم الإداري بين المحافظات».