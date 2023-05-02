الكاتب سمير مرقص: الحوار الوطني يسهم في إحياء الحياة الحزبية بمصر

قال سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه لابد من التمسك بآلية الحوار الوطني لأن وجوده شيء إيجابي، مضيفا: «الحوار ركن أساسي وضروري، ومهم للنقاش وإيصال وجهات النظر بين جميع الأطراف يليها التوافق والوصول للنتائج المرجوة.

الحوار الوطني يسهم في إحياء الحياة الحزبية

وقال إن الحضور الحزبي للحوار الوطني يسهم في إعطاء حيوية للحياة الحزبية التي هي عامل أساسي للقوة والتغيير الإيجابي، وأضاف: «خلال الفترة الماضية تم دعم الأحزاب لتقديم وجهات نظرهم في شتى القضايا وذلك في المحاور الثلاثة التي يتضمنها الحوار الوطني وهي المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي».

وأشار إلى إنّه يأمل ويتوقع أن يؤتي الحوار الوطني ثماره من خلال الجلسات، التي ستنعقد بداية من غد الأربعاء الذي يشهد الجلسة الافتتاحية.

أهمية آلية التواصل والحوار

وشدد «مرقص» على أهمية الحوار كونها آلية حضارية ولا تتقدم المجتمعات إلا بالتواصل والحوار، وتابع: «لا بد من التمسك بها لأنها تبني الجسور بين المختلفين، وفي النهاية القضية ليست غالب ومغلوب وإنما كيف يسهم الجميع في أفكار مبتكرة من أجل التقدم والتغيير».

مقررو لجان محاور الحوار الوطني

واستقر مجلس أمناء الحوار الوطني في وقت سابق على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، بحيث يكون الدكتور علي الدين هلال مقررًا عامًا، والدكتور مصطفى كامل السيد مقررًا عامًا مساعدًا للمحور، بالإضافة إلى 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من الدكتور أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، والدكتور عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا، و14 مرشحًا، للمحور المجتمعي، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، والدكتورة هانية الشلقامي مقررًا عامًا مساعدًا.