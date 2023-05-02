عضو بـ«الحوار الوطني»: عقدنا أكثر من 23 اجتماعًا تحضيريًا

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق أولى جلسات الحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من كافة القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، للتشاور مع جميع الأطراف في هذا الحوار.

الاستعدادات النهائية للحوار الوطني

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس عقد ما يقرب من 23 اجتماعًا تحضيريًا استعدادًا لعقد جلساته التي تنطلق غدًا الأربعاء، وسيتم طرح العديد من الموضوعات للبدء في الخطوات التنفيذية للحوار بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التمهيدية.

خطة عقد جلسات الحوار الوطني

وأضاف هاشم لـ«الوطن»، أن منسق الحوار ضياء رشوان سيعلن عما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والرد على الانتقادات التي واجهت المجلس وأسباب تأخر عقد جلساته، بالإضافة إلى طرح جميع المقترحات التي استقبلها المجلس ووضعنا مبادئ واضحة وخطة بمواعيد عقد الاجتماعات التي ستتم بشكل أسبوعي.

وأوضح أنه تم تدشين 19 لجنة من أجل طرح الرؤى والقضايا والمقترحات التي تهم المواطن وتلبي احتياجاته في الفترة المقبلة.

وكان قد عقد جلسته الثالثة والعشرين خلال الأيام الماضية، لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق جلسات الحوار الوطني في موعده المحدد في 3 مايو 2023.