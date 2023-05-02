«الإصلاح والنهضة»: الحوار الوطني ينقلنا من مرحلة السياسة الفوضوية إلى الحوار الحقيقي

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية الحوار الوطني المقرر انطلاقه غدًا، قائلا إنّ الحوار الوطني تتويج لمرحلة كبيرة للغاية، سبقها قرار حكيم من القيادة السياسية المصرية، بالاهتمام بالتنمية السياسية في مصر، بداية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ الممتدة من عشرات السنين، إلى جانب تفعيل مبادرة العفو الرئاسي واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الشباب السياسيين من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنمية سياسية حقيقية

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني «قٌبلة حياة» للسياسيين، وينقلنا من مرحلة السياسة المبعثرة الفوضوية إلى مرحلة حوار حقيقي مبني على برامج وملفات ومحاور، مشيرًا إلى أنّ الأحزاب السياسية بدأت تنشط هي وكوادرها، وانطلاق الحوار الوطني تتويج لمرحلة كبيرة للغاية، من تجهيز البيئة المصرية السياسية، وبداية مرحلة جديدة من أجل تنمية سياسية حقيقية جاءت عبر مراحل مخططة ومدروسة.

عهد جديد من دمج الأحزاب والفاعلين السياسيين

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة: «غدًا سنبدأ عهد جديد من دمج الأحزاب والفاعلين السياسيين من خلال الحوار، نحتاج إلى الاستماع والمناقشة بين بعضنا البعض وليس الأصوات العالية والاحتجاجات».