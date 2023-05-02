الحوار الوطني: لجان العفو الرئاسي والشباب ورجال الدين على رأس الفئات المشاركة بالجلسات

سلطت إدارة الحوار الوطني، الضوء على الفئات المشاركة في الجلسات الفعلية، والمقرر انطلاقها غدًا خلال الجلسة الافتتاحية، إذ يجتمع على طاولة واحدة ممثلو كل فئات المجتمع المصري ضمن خطة الدولة للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

وأكّدت إدارة الحوار الوطني أنَّ انطلاق الجلسات النقاشية للحوار الوطني يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها مساحات مشتركة، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.

ويُشارك أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين والمقررين المساعدين، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار، منظمات المجتمع المدني، الإعلاميين وكتاب الرأي، رؤساء الجامعات والمراكز البحثية، أعضاء لجنة العفو الرئاسي، الشباب من القوى السياسية المختلفة، رجال الدين، أعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، بحسب ما اوضحته إدارة الحوار.