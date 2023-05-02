حبس عصابة لاستغلال الأحداث في أعمال التسول في الطالبية

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، من القبض على عصابة مكونه من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، يقوموا باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة تحت تهديد السلاح الأبيض، في الطالبية بالجيزة، وعثر بحوزتهم على سلاح أبيض ومبلغ مالي حصيلة النشاط الإجرامي و 4 أطفال أحداث وأقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة للاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين

وحول العقوبة المتوقعة قال المحامي أشرف ناجي المحامي بالنقض «أن عقوبة استغلال الأطفال في التسول، هي السجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وهذه العقوبات المشددة لحماية الطفل، والعمل على منع أي صورة من صور الاستغلال له والمحافظة على صحته وحياته».

وأضاف «ناجي»، أن جريمة التسول المعاقب عليها طبقًا لنص المادة 3 من القانون رقم 49 لسنة 1933، يُعاقب أي شخص يعمل على اصطناع عاهة له أو للغير أو إدخال الغش لإيهام الغير بذلك، للحصول على أموال بغير حق، بالإضافة إلى عقوبات تعريض الطفل للخطر المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان لها محل.