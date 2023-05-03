ماذا قدم أصدقاء مصطفى درويش له بعد وفاته؟.. «ختمة قرآن ووجبات للفقراء»

خبر مفجع، أصاب الوسط الفني منذ أول أمس، بعد رحيل الفنان مصطفى درويش، خاصة أنه لم يعانِ من أي مرض، وتوفي في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

محمد سيد بشير طلب الدعاء لـ مصطفى درويش

ورغم رحيل الفنان مصطفى درويش، إلا أن أصدقاءه بالوسط الفني قرروا تقديم أعمال خيرية له بعد وفاته، حيث أعلن الكاتب محمد سيد بشير، أنه يقدم ختمة قرآنية على روح صديقه الفنان مصطفى درويش قائلاً، «بإذن الله تعالى هعمل ختمة للقرآن لروح مصطفى وما تيسر من الدعاء لو حد حابب يشارك يبعتلي بإذن الله أنا الجزء الأول والتاني .. مصطفى كان يستاهل وهو محتاجنا دلوقتي نساعده باللي نقدر عليه» .

وجبات على روح الفنان مصطفى درويش

وأعلنت عبير عبد الستار معدة إحدى البرامج التلفزيونية، أنها سوف تقوم بتوزيع وجبات على روح مصطفى درويش، وكتبت عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، «ان شاء الله يوم الأربعاء هنعمل وجبات مصطفي درويش الله يرحمه، احنا معنا كده 120 وجبة هقفل على 150 وجبة ولو العدد زاد نعمل الخميس عشان مش هنقدر نطبخ أكتر من العدد ده في يوم واحد».