آخرهم مصطفى درويش.. فنانون رحلوا عن عالمنا منذ بداية 2023

تعرض الوسط الفني لصدمة عنيفة بعدما توفي الفنان مصطفى درويش أمس الإثنين، إثر إصابته بسكتة قلبية، وذلك عن عمر ناهز 43 عاما، إذ من المقرر أن يقام عزاء الفنان الراحل، مساء اليوم الثلاثاء، بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وفي هذا التقرير نرصد فنانين وافتهم المنية منذ بداية العام الجاري 2023:

الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

توفيت منذ قليل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ85 عاما، بحسب ما أعلنته ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لخبر رحيلها بعد كتابتها نعيا لها على صفحتها على «إنستجرام»، وذلك في الخامس من مارس 2023.

الفنانة لبنى محمود

في 19 مارس توفت الفنانة لبنى محمود، بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان.

الفنانة شيرين الطحان

وفي السابع من أبريل توفيت الفنانة شيرين الطحان داخل المستشفى الجوي، بعد صراع مع المرض، وذلك حسبما أكدت الإعلامية ناهد عوني لـ«الوطن».

الفنان مجدي عبدالوهاب

الفنان مجدي عبدالوهاب وافته المنية في 23 مارس، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الرائعة، كان أشهرها مسلسل «عائلة الحاج متولي»، عندما جسد شخصية «شوقي».

الفنانة رانيا شعلان

بعد صراع مع مرض السرطان، فاضت روح الفنانة رانيا شعلان إلى بارئها بعد صراع مع السرطان بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، وشيع الجثمان بعد صلاة العصر، ولم تحدد أسرة الراحلة موعد العزاء.