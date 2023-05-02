«اللي عند ربنا عمره ما يضيع».. 10 مواقف كشفت «جدعنة» مصطفى درويش

صدمة قوية تلقاها محبو الفنان مصطفى درويش، عندما كتب شقيقه هاني درويش منشورًا عبر صفحته على «فيسبوك»، حمل إليهم الخبر الحزين، دون أن يكشف عن الأسباب.

منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى دفاتر عزاء في «الفنان الجدع»، كما أجمع على وصفه كل زملائه من الفنانين الذين عملوا معه، كما دوّن عدد من مستخدمي السوشيال ميديا بعض المواقف التي أظهرت شهامة مصطفى، وفي هذا التقرير نرصد «أعمال الخير» التي كان يقوم بها الفنان الراحل.

تخصيص نسبة من أرباح مطعم الفنان مصطفى درويش لمستشفى 57357

أحمد صلاح المدير السابق لمطعم بيت روقة الخاص بـ الفنان مصطفى درويش، أكد أن درويش كان يخصص نسبة من دخل المطعم لمستشفى 57357 بشكل منتظم.

ووفقا لـ«صلاح»، فإن الفنان الراحل كان يستضيف المشردين وغير القادرين في المطعم ويقدم الوجبات لهم بالمجان، خاصة في وقت هطول الأمطار والسيول بالسنوات الماضية.

ووفقا لتصريحات المدير السابق لمطعم بيت روقة الخاص بالفنان الراحل لـ«الوطن»، فقد أكد، أنّ الفنان كان يوزع عبر المطعم وجبات إفطار على الصائمين ومساعدة الفقراء طوال شهر رمضان ومساعدة مرضى كورونا بالوجبات.

مطبخ خيري خلال شهر رمضان

أكدت عبير عبد الستار، صديقة الفنان مصطفى درويش، أنه كان يشارك في مطبخ خيري خلال شهر رمضان؛ اسمه «زاد الخير»، وكان يساهم في علاج العديد من الأشخاص دون أي سابق معرفة بهم، حيث كانت تشارك روشتات أدوية على صفحتها لأنها معروفة في المنطقة عندي أني بسعى لمساعدة الناس، وعندها كان يتواصل مصطفى معها ويحول لها الأموال أو يقوم بصرف الروشتة.

دعم المشردين بلا مأوى

وقالت عبير، إنه كان يساعد المشردين بلا مأوى في الشوارع، وعندما يعلم بهم، كان يحاول أن يجد دار مأوى لهم، كما ساعدهم بالأموال والوجبات، وتكفل بشراء ملابس لـ 4 أيتام.

تنازل عن اسمه الفني «بالحب»

في 21 فبراير أعلن الفنان مصطفى درويش، أنه قرر التنازل عن اسمه الفني ، احتراما وتقديرا للفنان الذي يحمل نفس اسمه، والذي اشتهر بتقديم الأعمال الكوميدية، وهو ما أرجعه إلى الأقدمية في المجال، ولم يكتفِ بذلك، بل نشر مقطع فيديو وهو يعتذر للفنان مصطفى درويش.

آخر ظهور في مستشفى خيري

وكان آخر ظهور للفنان الراحل في عمل خيري، إذ ظهر في مؤسسة خيرية، حيث كان يتحدث عن مشاركته بالمؤسسة ومساعدة المحتاجين والمشردين في إيوائهم، حيث كان يحاول أن يتواصل معهم لإيواء المشردين من المسنين في الشوارع.

تخصيص وجبات للمحتاجين من مطعمه

جانب آخر من جدعنة مصطفى درويش، كشفته الفنانة إيمان العاصي، حيث نعته بكلمات مؤثرة، ونشرت صورتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتبت معلقة عليها: «مكنتش لسه عرفاه شخصيا، بس كنت أسمع إن عنده مطعم بيفتحه أوقات معينة في اليوم لأي حد محتاج، كلمته وسألته، وروحت على المكان لقيت كذا عربية مليانة وجبات كتير أكتر من عدد الناس، ورجالة كتير بتساعد وتوزع، وكان عاوزنا نعمل كده كل يوم».

حاول حل مشكلة صديقه للمشاركة مع دنيا سمير غانم في مسلسل

كشف الفنان إسلام إبرهيم صديق الفنان الراحل عن موقف نبيل من مصطفى درويش، حيث تعرض لمشكلة كادت أن تضيع عليه فرصة المشاركة مع الفنانة دنيا سمير غانم في عمله، وقال «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة dmc: «بعد مسلسل بـ100 وش بشهور، عُرض عليّ المشاركة في مسلسل مع دنيا سمير غانم، حدثت أكثر من مشكلة وكان المسلسل هيروح مني، وحكيت له، سعى وقابل ناس عشان ننسق مواعيد وكلم ناس معارفه، كأنه هو اللي هياخد الدور ده، ولو في حد كاتب بوست كويس عني كان بيعملي MENTION، عشان عارف إني هنبسط».

دعم الفنان شريف دسوقي

وحول هذا الأمر، قال إسلام إبراهيم، في المداخلة الهاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري: «كل واحد من اللي كان موجود له موقف أو موقفين معه دعمه فيهم، في محنة شريف دسوقي كان أكتر حد واقف جنبه وبيدعمه كان يتدخل بعلاقاته لأنه كان حبيب كل الناس وكان بيعمل حاجات إحنا مش بنقدر عليها».

تبرع بسيارة لنقل الموتى والبلد كلها حزينة عليه

«الوطن» تواصلت مع علي مصطفى صديق الفنان الراحل، وقال إنه إنه كان يتردد على أصدقائه في دمنهور، لا سيما في المناسبات، إذ يحرص على صلة الرحم دائما ويساعد الآخرين «كان يقابل أي حد محتاج في الشارع يراضيه، عمره ما حد قصده في خير وقال لا، مشيرًا إلى أنه أنه أهدى أهالي مدينة دمنهور سيارة مخصصة لنقل الموتى صدقة جارية لوالديه الراحلين.

دعم شيخا يغسل الموتى بالمجان في فترة كورونا

كشف شاب يُدعى محمد عبد الرؤوف، من محافظة كفر الشيخ، موقفًا إنسانيًا للفنان في فترة جائحة كورونا قبل 3 أعوام، إذ قدم المساعدة للشيخ البيلي أبو مسلم الذي كان يغسل المتوى مجانا، إذ تواصل الفنان الراحل مع هذا الشاب للحصول على رقم الشيخ وتقديم الدعم له ومساعدته، رغم أن بعض المغسلين كانوا يطلبون أرقاما ضخمة لتغسيل الموتى في هذه الفترة.