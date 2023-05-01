أزمات صحية تعرض لها الفنان مصطفى درويش قبل وفاته.. منها «تهتك عضلة السمانة»

حالة من الحزن سيطرت علي الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية، عقب وفاة الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ إثر إصابته بسكتة قلبية.

تهتك في عضلة السمانة

وأصيب الفنان مصطفى درويش في يونيو الماضي، بوعكة صحية بعد إعلان خبر خطوبته بيوم واحد فقط، وكشف عن ذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، قائلا: «الحمد لله تهتك حاد من الدرجة الثانية في عضلة السمانة الحمد لله، الحمد لله أي حاجة بتيجي من عند ربنا ألف حمد وشكر لك يا رب.. أنا راضي بكل قضائك وثمن وبندفعه الحمدلله وبدعوات الناس كله بيعدي وربنا بيستر الحمد لله».

إصابة بفيروس كورونا

وفي يونيو 2020 أعلن الفنان مصطفى درويش إصابته بفيروس كورونا في الموجة الأولى، إذ قال عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: مفكرتش غير في اللي خالطوني، ربنا كتبهالي وهتعدي بإذن الله، وبفضل دعواتكم، أنا جامد أوي في المواقف دي»، وبعدها يعلن تعافية من الفيروس بعد عزله أكثر من شهر في منزله.