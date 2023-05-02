قبل طرحه في السينمات 17 مايو.. تعرف على تفاصيل فيلم الصيف الأخير

طرحت شركة «Victoria Film» البوستر الرسمي لفيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقة في دور العرض المصرية يوم 17 مايو الحالي.

ويكشف البوست عن أبطال الفيلم بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء وتيام مصطفى قمر الشاب فما العلاقة التي تجمعهما؟

تفاصيل فيلم الصف الأخير

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبدالعظيم، أمجد عابد.

الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

‏«Victoria Film» هي شركة إنتاج متكاملة ومتخصصة في صناعة وإنتاج الأفلام، تأسست عام 2017 على يد المخرج والمنتج شريف محسن، وتهدف الشركة لتقديم أعمال متميزة تعكس الرؤية الفنية المختلفة للحياة، وذلك مع الموازنة بين الجودة والمحتوى، وفي عام 2019 أنتجت الشركة أولى أعمالها وهو الفيلم القصير «أزرق مش قاتم» الذي شارك في مهرجان شنغهاي للأفلام القصيرة عام 2021، وفي عام 2022 شارك في مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة ومهرجان روتردام للفيلم العربي، وفي عام 2020 أنتجت الفيلم الروائي الطويل «يوم في القاهرة»، والفيلم الوثائقي «صدى صوت» الذي يعرض أحداث حي الشيخ جراح بغزة، والتي دامت 11 يومًا، وفاز بجائزة التنويه الشرفي في مهرجان جنوب شرق آسيا للأفلام قصيرة.