مصطفى قمر: تصوير فيلم «أولاد حريم كريم» العام المقبل.. بمشاركة «تيام»

كشف الفنان مصطفى قمر، عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم «حريم كريم»، بعد مرور نحو 15 عاما على عرض الجزء الأول الذي شارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز وعلا غانم وريهام عبدالغفور وداليا البحيري والراحل طلعت زكريا.

مصطفى قمر: نجلي «تيام» سيشارك في «أولاد حريم كريم»

وقال قمر في تصريحات لـ «الوطن» إنه جرى الاستقرار على أن يكون اسم الفيلم «أولاد حريم كريم»، ويشارك معه في بطولته نجله تيام.

وأشار إلى عدم التوصل لاتفاق مع بطلات العمل بعد، موضحا أن بداية تصوير الفيلم ستكون العام المقبل.

مصطفى قمر احتفل بعيد ميلاده مع جمهوره في رشيد

وكان الفنان مصطفى قمر قد احتفل بعيد ميلاده خلال حفل في محافظة البحيرة، قدم خلاله عددا من اعماله الشهيرة ومنها الليلة دوب، السود عيونه، منايا، حياتي، سكة العاشقين، سلمولي، لسه حبايب، أصحاب ولا، جت تصالحني، من أول يوم عرفتك، جلبية طوبي، دباديبو، اسكندراني، وغيرها.

يذكر آن آخر أعمال مصطفى قمر الدرامية كان مسلسل «فارس بلا جواز» الذي عرض في دراما رمضان قبل عامين.