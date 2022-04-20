تيام مصطفى قمر: «مصر حلوة أوي من فوق»

قال الفنان تيام مصطفى قمر، إنه غير ملتزم بالمواعيد مع أصدقائه، لكن في العمل يكون أكثر التزاما، موضحا أنه كان يتمنى منذ الصغر تنفيذ سكاي دايفنج، وهو القفز من الطائرة على أرض، لافتا إلى أنه يحب المغامرة، ويسعى لتأدية أدوار جديدة، مبينا أن الإنسان المغامر من وجهة نظره هو القادر على تنفيذ ما يريده، حتى وإن شعر بالخوف، وحصل على تأشيرة مغامر التي يقدمها البرنامج، بنسبة 98%.

آخر مغامرة نفذها مع والده

أوضح الفنان تيام قمر خلال استضافته في برنامج «نجوم السماء»، المذاع على القناة الأولى، أن آخر مغامرة مع والده، كانت عندما ذهبوا خلال تواجدهم في الساحل، لزيارة المتحف الخاص بالجنود الإيطاليين، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن تكون لديه قوة خارقة، خاصة شخصية تيمو سبريمو.

كان يرغب في تواجد أمه معه

تابع الفنان تيام مصطفى قمر: «كان نفسي يكون معايا في المغامرة دي أمي، هكلمها فيديو كول، أنا هركب دلوقتي يا ماما الطيارة فوق محمية رأس محمد، وأنا نازل حسيت إحساس ميتوصفش، وانطلاق غير عادي، أنا شوفت من فوق المحمية على شكل رأس وده سبب التسمية اعتقد، أتمنى مصر تفضل بأمان وشعبها عايش حياة حلوة، أنا لو هقضي هنا شهر هخد أمي وهجيب أكلة بيتزا».

وقت يغلق فيه تليفونه

أشار الفنان تيام مصطفى قمر، إلى أنه لا يعاني من فوبيا، لكن يشعر بالخوف أحيانا بالتواجد في الأماكن المغلقة، مؤكدا أنه يغلق هاتفه بعد أيام التصوير الطويلة.