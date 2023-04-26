تيام قمر يكشف عن برومو فيلم الصف الأخير.. يضم 20 وجها جديدا

كشف الفنان تيام مصطفى قمر عن البرومو الرسمي الخاص بفيلم الصف الأخير الذي يشارك من خلاله مع الفنان بيومي فؤاد، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وظهر في البرومو الخاص بفيلم الصف الأخير، الفنان بيومي فؤاد، وهو يتسبب في أزمات لباقي أبطال العمل، وظهر معه الثنائي تيام مصطفى قمر، ومعهم الفنانة نور إيهاب.

تيام مصطفى قمر يكشف عن برومو فيلم الصف الأخير

وعلق الفنان تيام مصطفي قمر على البرومو: «بسم الله فيلم الصف الأخير قريبا»، ولكنه لم يعلن بشكل رسمي الموعد المحدد لطرح الفيلم في السينمات.

يذكر أن فيلم الصف الأخير يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم بيومي فؤاد وتيام مصطفى قمر وياسر الطوبجي وأمجد عابد ومحمد عبد العظيم ومريم سعيد صالح وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج شريف محسن.

واختار المخرج شريف محسن 20 وجها جديدا وضمهم للعمل السينمائي، وذلك بعد عدد من الاختبارات التي أجراها، بالإضافة لضم عدد من ورشة خالد جلال.