«إكسترا نيوز»: 3 آلاف مصري عبروا معبر قسطل خلال 24 ساعة

قال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر قسطل البري، إننا نشهد توافد الجاليات والرعايا مع المصريين بطبيعة الحال، مشيرًا إلى أنَّ عدد المصريين قل بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية، وهذا يرجع إلى معبر أرقين الذي كان يلعب دورًا مهمُا في عودة المصريين إلى أرض الوطن بأمن وسلام فضلا عن أكثر من رحلة جوية تم من خلالها عودة المصريين.

أتوبيسات لنقل المواطنين

وأضاف «الغنام»، خلال لقائه عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك أتوبيسات متعددة تصل إلى مئات وآلاف لنقل المواطنين، كما أن هناك 3 آلاف آلاف شخص عبروا من خلال معبر قسطل البري في أخر 24 ساعة، لافتًا إلى أنَّ عدد كبير من ممثلي القنصليات والبعثات الدبلوماسية لدى القاهرة كانوا متواجدين أمس وبعضهم ظل في المعبر لمتابعة الأحداث لحظيًا حتى تعود رعاياهم إلى الجانب المصري.

الفلبينيين هم الجالية الأضخم بمعبر قسطل

وتابع: «الفاتيكان لهم تواجد في السودان تاريخيًا منذ فترة طويلة على الرغم من صغر هذه الدولة، وبالتالي كان السفير الفاتيكاني يتابع من كثب عودة الرعايا إلى الجانب المصري»، مشيرًا إلى أنَّ الفلبينيين هم الجالية الأضخم التي تم رصدها داخل معبر قسطل، وكذلك الصينين إذ أنه كان هناك 1500 صينيًا كرعايا.