رئيس جامعة كفر الشيخ: نسابق الزمن للانتهاء من إنشاءات مبنى العيادات الخارجية

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية، بمشروع إنشاء العيادات الخارجية والتعليم الطبي، في إطار متابعتة المستمرة للمشروعات الكبرى للجامعة، والوقوف على الوضع الحالي للمشروع، واستكمال بناءه وفق جدول زمني محدد، حيث يعتبر إنشاء مبنى العيادات الخارجية من أهم المشروعات الإنشائية التي تُنفذها الجامعة في الوقت الحالي.

جولة تفقدية بمشروع إنشاء العيادات الخارجية والتعليم الطبي

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفي الجامعي، ومسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات «جهاز مشروعات الخدمة الوطنية».

المبنى يتكون من أرضى و8 أدوار متكررة

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المشروع سيُقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا، كما يُعد مشروعاً قومياً لمحافظة كفر الشيخ، لافتاً أن المبنى يتكون من أرضى و8 أدوار متكررة، ومساحة الدور الأرضي 2200م2، ومساحة الدور المتكرر 2200م2، وإجمالى مساحة المشروع 20000م2، ويضم 48 عيادة، وعدد 2 غرفة للأشعة «أشعة فوق صوتية - أشعة سينية»، وعدد 12 مدرج بسعة 100 فرد بإجمالي 1200 فرد، وعدد 4 غرف استراحة للأطباء، وعدد 12 صالة تشريح تعليمي، والمحولات والمولدات المركزية للمستشفيات الجامعية، وخدمات عامة عبارة عن «صيدلية مركزية، ومعامل، وغرف إدارية».

رئيس جامعة كفر الشيخ: نُسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى أقرب وقت

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تُسابق الزمن للانتهاء من المشروع فى أقرب وقت، والبدء في تشغيله، واستقبال المرضى، موضحاً أنه تم الانتهاء من أعمال الدهانات الخارجية، وتركيب الواجهات الإنشائية للمبني، وجاري الانتهاء من أعمال الدهانات الداخلية، وتركيب الرخام، وبورسلين الأرضيات، وسيراميك الحوائط، كما جاري الانتهاء من أعمال أرضيات خشب المدرجات، وتجاليد الحوائط، وأعمال الأسقف المعلقة، وعزل الصاج.