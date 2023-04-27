ياسر الجندي عميدا لكلية التربية جامعة كفر الشيخ لفترة ثانية

أعلن الدكتور أيمن محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية، من بينهم تجديد تكليف الدكتور ياسر مصطفى على الجندي، عميداً لكلية التربية جامعة كفر الشيخ، للمرة الثانية على التوالي.

السيرة الذاتية لـ عميد كلية التربية بجامعة كفر الشيخ

وُلد الدكتور ياسر مصطفى على الجندي، بقرية أريمون، التابعة لمركز كفر الشيخ، عام 1964، تخرج في كلية التربية جامعة طنطا، عام 1986، وعُين معيداً بكلية التربية جامعة طنطا فرع كفر الشيخ -حينذاك-، عام 1987، ثم ترقى مدرساً مساعداً عام 1995، وحصل على درجة الدكتوراه وترقى مدرساً بكلية التربية عام 1997.

ورُقي «الجندي» أستاذاً مساعداً في قسم أصول التربية بكلية التربية جامعة كفر الشيخ عام 2008، ونال درجة الأستاذية عام 2014، وعُين وكيلاً لكلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث في أغسطس 2015، إلي أن صدر القرار الجمهوري بتعيينه عميداً لكلية التربية في عام 2019، وتم التجديد له للمرة الثانية على التوالي.

رئيس جامعة كفر الشيخ يُهنئ عميد كلية التربية لتجديد الثقة

ومن جهته، هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، لتجديد الثقة فيه لفترة ثانية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في النهوض بالكلية على المستوى التعليمي والبحثي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.